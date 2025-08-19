Comienza con éxito la campaña de vendimia 2025 de DO Bierzo

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Bodega Luzdivina Amigo ha dado el pistoletazo de salida a la vendimia en la Denominación de Origen Bierzo, con la recogida de las primeras uvas este domingo 17 de agosto. Se trata de la variedad godello, procedente del Paraje Las Gundiñas en Villafranca del Bierzo.

Miguel Ángel Amigo, administrador de la bodega, destacó el buen estado sanitario de las uvas. A pesar de las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, los racimos han logrado mantener un equilibrio óptimo en sus parámetros de calidad, gracias en gran medida a la abundante reserva hídrica acumulada durante los meses anteriores. «Como llovió mucho en primavera, las viñas han tirado de esas reservas que todavía quedaban en el suelo, permitiendo una maduración adecuada», explicó.

La vendimia continuará en los próximos días de forma progresiva, según vayan alcanzando el punto óptimo de maduración otras parcelas, como Los Pedregales, donde el lunes 18 de agosto también se inició la recolección. «Queremos hacer una vendimia lo más precisa y específica posible», afirmó el administrador.

No obstante, el bodeguero advirtió que la cosecha será notablemente corta: «Hay poca uva, incluso menos de lo que esperábamos». Además, subrayó cómo el cambio climático está modificando los tiempos de vendimia: «Es la primera vez que vendimiamos un 17 de agosto, antes se empezaba en el mes de septiembre o incluso en octubre».

Con estas condiciones, la campaña 2025 arranca con buenas perspectivas, aunque con una producción limitada que podría repercutir en el volumen final de vino elaborado en la comarca del Bierzo.