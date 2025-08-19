Más de medio millar de personas evacuadas en el Valle de Fornela por el incendio de Anllares

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desalojado esta noche el Valle de Fornela. Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guímara y Argayo del Sil debido al incendio de Anllares del Sil, en el Bierzo han sido evacuadas con más de medio millar de personas trasladadas a Fabero.

La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, explicó a este periódico que “la noche ha sido tranquila, pero con preocupación, porque los incendios están alrededor”. Añadió que Faro “se ha librado de las llamas” y aprovechó la ocasión para pedir que se deje trabajar a las cuadrillas locales.

También señaló que los vecinos del Valle de Fornela desplazados al Pabellón de Fabero están “tranquilos, aunque muy tristes”, pero recalcó que se trata de una medida necesaria para evitar riesgos. “No se podía mantener a la población en esta situación de peligro, más aún con una única carretera de salida”.

Finalmente, agradeció el comportamiento de los fornelos durante el desalojo, que se realizó “de forma ordenada”. “Estamos orgullosos”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Guímara, Javier Gavela, indicó que ayer salió mucha gente, aunque “no se ve humo” y la noche ha sido “tranquila”. Añadió que permanecen sin servicio de telefonía —solo con conexión wifi— y que cuentan con electricidad gracias a un generador.

La evolución cambiante del fuego obligó a ordenar el desalojo con el fin de evitar riesgos y poder facilitar las labores de extinción.

El incendio, declarado de nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGP), se originó el 8 de agosto en la localidad leonesa de Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, y concentra en estos momentos la preocupación del operativo de extinción. Por este motivo, se ha procedido al desalojo del Valle de Fornela.