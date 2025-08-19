Diario de León

Una treintena de Bomberos del Consorcio Alicante se incorpora al dispositivo de extinción

Morala agradece al presidente de la Diputación de Alicante  “las palabras de ánimo para los ponferradinos y bercianos”

Bomberos que trabajarán en el operativo berciano

Eva Friera Aller
Ponferrada

Una treintena de bomberos de Alicante se incorporan al dispositivo de extinción en Ponferrada para combatir los incendios que asolan la comarca desde el 8 de agosto.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha agradecido a Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y también alcalde de Benidorm, “las palabras de ánimo para los ponferradinos y bercianos”, así como el envío de una treintena de bomberos de su Consorcio para incorporarse al dispositivo de extinción de incendios, según ha informado el regidor en su cuenta de X.

