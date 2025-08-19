Una treintena de Bomberos del Consorcio Alicante se incorpora al dispositivo de extinción

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Una treintena de bomberos de Alicante se incorporan al dispositivo de extinción en Ponferrada para combatir los incendios que asolan la comarca desde el 8 de agosto.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha agradecido a Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y también alcalde de Benidorm, “las palabras de ánimo para los ponferradinos y bercianos”, así como el envío de una treintena de bomberos de su Consorcio para incorporarse al dispositivo de extinción de incendios, según ha informado el regidor en su cuenta de X.