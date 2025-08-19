Diario de León
Dos jornadas para salvar vidas en Ponferrada

El autobús de donación de sangre hará parada en la Plaza del Ayuntamiento y Plaza Fernando Miranda esta semana 

Alejandra Cascallana
Ponferrada

El autobús de donación de sangre del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León llega esta semana a Ponferrada con dos jornadas abiertas a toda la ciudadanía. La primera cita será el miércoles 20 de agosto, en la Plaza del Ayuntamiento, en horario de 08.45 a 14.15 horas. La segunda tendrá lugar el viernes 22 de agosto, en la Plaza Fernando Miranda, también de 08.45 a 14.15 horas.

Bajo el lema “Hoy dono sangre, hoy salvo vidas”, la iniciativa busca concienciar sobre la importancia de la donación para atender a los pacientes que lo necesitan en hospitales y centros de salud. 

Desde la organización recuerdan a los donantes habituales y a quienes deseen colaborar por primera vez que es imprescindible llevar el DNI para poder realizar la donación. 

La Junta de Castilla y León anima a todos los vecinos y vecinas de Ponferrada a participar en esta acción solidaria que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Donar sangre resulta especialmente importante durante los meses de verano, cuando las reservas tienden a disminuir debido a las vacaciones y el descenso en la participación de donantes. Por ello, estas campañas cobran aún más relevancia en esta época del año.

En Ponferrada, la respuesta ciudadana siempre ha sido ejemplar, y las iniciativas de donación han contado tradicionalmente con una alta participación, lo que demuestra el compromiso solidario de sus habitantes.

