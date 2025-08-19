Berlanga del Bierzo aprueba la moción en defensa de la autonomía leonesa

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Berlanga del Bierzo se convierte en el cuarto municipio de la comarca, después de Toral de los Vados, Torre del Bierzo y Fabero; en aprobar la moción en defensa de la autonomía leonesa. Su alcalde, el socialista César Álvarez, asegura que su pueblo está «cansado del abandono de la Junta».

El pleno del Ayuntamiento de Berlanga aprobó, por unanimidad, esta propuesta y el alcalde, César Álvarez, defiende que, en medio de esta oleada de incendios, «que son un ejemplo más de la desidia y abandono de la Junta de Castilla y León, es necesario reclamar la autonomía de León».

En la misma sesión plenaria, se aprobó la moción de Coalición por el Bierzo para exigir la implantación de los estudios de Medicina, desde el primer año, en el Campus del Bierzo.

Finalmente, la corporación municipal dio el visto bueno a la cuenta general de 2024.