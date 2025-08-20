Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada informa a los vecinos de las pedanías del municipio afectadas por los incendios forestales que desde el jueves 21 de agosto se habilita un punto de atención en el edificio de la Ciuden, calle de la Energía nº4, con el objetivo de facilitar la tramitación de las ayudas otorgadas por la Junta de Castilla y León en relación con los inmuebles afectados.

En este espacio, atendido por funcionarios municipales, funcionará de lunes a viernes y en horario de 9.00 a 14.00 horas para que los propietarios podrán rellenar el formulario oficial, resolver dudas y recibir apoyo durante el proceso. Dependerá del concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Luis Antonio Moreno.

Los dueños de viviendas, almacenes, naves u otros inmuebles afectados deberán acudir con fotografías que acrediten el estado anterior y posterior al incendio, requisito imprescindible para formalizar la solicitud.

Marco Morala ha destacado que “poner a disposición de nuestros vecinos este servicio es un paso imprescindible para que puedan iniciar cuanto antes la reconstrucción de su entorno y recuperar, en la medida de lo posible, su vida cotidiana. Desde el Ayuntamiento queremos estar cerca de quienes más han sufrido y acompañarles en este proceso con los medios municipales oportunos”.

Con esta medida, el regidor quiere procurar que ningún vecino quede fuera del procedimiento y que la tramitación de las ayudas se realice de la manera más ágil y accesible posible. Por este motivo, Marco Morala ha emitido un bando que será repartido por la Policía Municipal entre los habitantes de los pueblos que están siendo realojados.