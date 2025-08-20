Diario de León
Bomberos valencianos acuden a Compludo, en fotos

Los bomberos de Valencia, a la espera de acción.

Los bomberos de Valencia, a la espera de acción.ANA F. BARREDO

Redacción
León

La ayuda ya llegado desde muchos países, incluido España. En este caso, bomberos valencianos han sido desplazados a Compludo y Carracedo de Compludo para ayudan en la extinción de los incendios que cercan la comarca del Bierzo.

