La Fuga actuará en las Fiestas del Cristo de Bembibre

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Bembibre ha confirmado que el grupo La Fuga será el protagonista del gran concierto de las Fiestas del Cristo 2025. La cita será el viernes 13 de septiembre, a partir de las 00:00 horas, en el recinto del colegio Virgen de la Peña, con entrada gratuita.

La banda cántabra cuenta con 14 discos publicados, más de 500 conciertos a sus espaldas y más de 20 años de trayectoria, con un sonido que combina el rock clásico con toques de punk y rock and roll. El grupo comenzó su andadura en el verano de 1996, cuando cuatro músicos —Rulo, Iñaky, Edu y Fito— decidieron unir sus caminos formar un proyecto que no ha dejado de crecer.

Actualmente, el grupo se encuentra inmerso en la gira de presentación de su próximo trabajo, «Justo Después del Silencio», del cual ya han adelantado el tema «Este Blues», estrenado el pasado 20 de junio.

Además del anuncio del concierto, ya se conoce el cartel oficial de las fiestas. La obra ganadora lleva por título «Bembibre se engalana», y es creación de la artista Natalia Rincón. Las Fiestas del Cristo se celebrarán del 12 al 15 de septiembre, con un programa lleno de actividades para todos los públicos, en el que el concierto de La Fuga se perfila como uno de los momentos más esperados.