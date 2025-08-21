El Valle de Fornela resiste al fuego de Anllares del Sil

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La noche del martes se vivieron momentos de gran tensión por el avance de las llamas hacia la localidad de Trascastro, en el municipio de Peranzanes. Finalmente, el fuego pudo ser contenido.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Peranzanes, en la zona trabajan actualmente más de 200 personas, entre equipos de la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, Bomberos, la UME, voluntarios y vecinos del propio Valle de Fornela.

«Gracias a ellos sentimos que estamos bien protegidos. Su presencia y compromiso nos transmiten mucha tranquilidad, y lo único que hacemos nosotros es devolvérsela a ellos. Queremos agradecer también a todas las personas que nos estáis apoyando: con vuestros mensajes, con vuestra fuerza y con el material que nos vais haciendo llegar. Fornela tiene ahora una deuda de gratitud que solo desea no tener que devolver nunca en circunstancias tan difíciles», subraya el Ayuntamiento.

Debido a la situación, la comisión de fiestas de Guímara, una de las localidades del municipio, ha decidido suspender las celebraciones previstas para este fin de semana en honor a San Bartolo.

Actualmente, en la comarca se mantienen activos tres incendios: el de Anllares del Sil, en Páramo del Sil; el de Llamas de Cabrera, en el municipio de Benuza; y el de Gestoso, en Oencia, que se propagó desde la provincia de Ourense.