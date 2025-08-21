Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada impulsa programas mixtos de formación y empleo para reforzar el futuro laboral. Y es que la transformación del mercado laboral está otorgando un papel protagonista a la formación profesional. Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, para 2030 el 65% de los nuevos puestos de trabajo en España requerirán cualificaciones medias, lo que refuerza la apuesta por este tipo de enseñanza.

En esta línea, el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Escuela Taller dirigida por el concejal de Coalición por el Bierzo, David Pacios, y en colaboración con el Ecyl, ha puesto en marcha este año cuatro programas mixtos de formación y empleo, el doble que en 2024. Cada programa cuenta con 10 participantes y está subvencionado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.

Entre las novedades destaca el programa de cocina y hostelería, que responde a la creciente demanda de personal cualificado en bares, restaurantes y hoteles, una necesidad reiterada por la Asociación de Hosteleros del Bierzo.

Además de mejorar la empleabilidad de los participantes, este programa tiene un impacto social inmediato.

De hecho, los alumnos elaboran más de 20 menús diarios destinados a personas en situación de vulnerabilidad o integradas en el programa como la «Soledad no deseada».

Las otras dos acciones, que continúan tras varios años formando a numerosos trabajadores, son los de albañilería y soldadura.

Los alumnos del programa de albañilería han participado en obras de rehabilitación de espacios no solo en la ciudad, sino también en diversos núcleos del medio rural, contribuyendo al desarrollo local.

Entre los proyectos destacan la rehabilitación de la Casa del Pueblo de Villanueva de Valdueza y las Escuelas de Valdefrancos, consolidando un sistema de formación profesional que combina empleo y beneficio comunitario.

Con esta hoja de ruta, Ponferrada se posiciona como un referente en el ámbito de la formación profesional, con programas ajustados al perfil del tejido productivo y a la evolución del mercado laboral.