DO Bierzo celebra el domingo la tradicional ofrenda del primer mosto de la cosecha

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo celebrará, este domingo, su tradicional ofrenda del primer mosto de la cosecha a su patrona, Santa María la Real, en el Monasterio de Carracedo. En esta ocasión, el Ayuntamiento encargado de realizar la ofrenda será el de Torre del Bierzo. La ofrenda será a la una de la tarde.

El acto se celebra, como es habitual, a las puertas del inicio de la vendimia. De hecho, algunas bodegas han iniciado, ya, la recogida de variedades blancas.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Adelino Pérez, adelanta que se prevé una vendimia «normal». Si no hay contratiempos, la cosecha rondará los diez millones de kilos de uvas. Es, al menos, la previsión que barajan los técnicos del órgano rector de los vinos según confirmó su presidente, Adelino Pérez, que reconoce que la meteorología ha sido «buena» lo que ha favorecido el desarrollo de la uva.

Por otra parte, el presidente del Consejo Regulador se felicita porque el organismo sigue creciendo con nuevas incorporaciones. Se ha sumado una nueva bodega y ya son 75 las adscritas a la Denominación de Origen. Una cifra que, según Pérez, refrenda el buen trabajo y «la excelente calidad» que tienen los vinos del Bierzo.