Continúan en el Valle de Fornela los trabajos de extinción por el incendio de Anllares del Sil

Tras una noche “algo agitada”, el Valle de Fornela amanece más tranquilo después de los trabajos de extinción realizados durante la madrugada para contener el incendio procedente de Anllares del Sil, que se encuentra entre las localidades de Peranzanes y Cariseda, junto a la carretera y dentro de la Reserva de la Biosfera.

La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, asegura que en la zona se encuentran ahora cinco camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). También trabaja en labores de desbroce una patrulla de la Diputación de León, situada por debajo de Peranzanes, en el frente que avanza desde Asturias, aunque “es muy flojito”. Está previsto que el operativo continúe en el alto de Trascastro para “atajar” el fuego y evitar que llegue hasta la localidad de Chano. A esto se suman los cortafuegos que se están realizando en todo el Valle de Fornela.

Hay que recordar que en la zona trabajan actualmente más de 200 personas, entre equipos de la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, Bomberos, la UME, voluntarios y vecinos del propio Valle de Fornela, con el objetivo de acabar con este incendio que mantiene en alerta al valle desde el lunes.

El incendio, declarado de nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGP), se originó el 8 de agosto en Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, y es el que afecta al Valle de Fornela, que fue desalojado la noche del lunes.

Además, la LE-4212 entre los km 12.5 y km 21, entre Cariseda y Chano continúa cortada.