El PP de Carucedo denuncia el abandono del alcalde a sus vecinos con el incendio de Médulas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Carucedo condena enérgicamente la gestión del equipo de gobierno socialista durante los incendios que comenzaron el 9 de agosto, arrasando el municipio y afectando gravemente al paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y motor económico de la comarca.

Los populares denuncian que “el alcalde permaneció desaparecido durante las primeras horas de la emergencia, dejando a los vecinos abandonados y desesperados, enfrentándose al fuego con sus propios medios mientras veían amenazadas sus casas, fincas y su seguridad. Es incomprensible que el Ayuntamiento “nunca pusiera a disposición los medios humanos y materiales de los que dispone, como el vehículo de intervención rápida para autobomba de Protección Civil o las mangueras para las bocas de incendios”, asegura la formación en un comunicado.

En esta línea, el PP critica que "el alcalde solo apareciera en torno a las 12 de la noche del día en que el fuego entró en el municipio para la realización de una infructuosa visita”.

Además, insiste en que la siguiente iniciativa fue la de convocar para el 11 de agosto, con el incendio aún en nivel 2 y los pueblos de Médulas y Carucedo desalojados, un pleno extraordinario, que tuvo que celebrarse en Lago de Carucedo, para solicitar una declaración de zona catastrófica. Una iniciativa que los populares definen como “paripé político inútil”, dado que el incendio seguía todavía activo y fuera de control.

Para el grupo popular municipal "el hecho de que ahora el equipo de gobierno intente culpar al PP de no se sabe qué, no es otra cosa que un intento de distraer la atención de su propia inoperancia y dejadez, conscientes de que esto es en parte el resultado de su dejadez durante años en lo que se refiere al mantenimiento, limpieza y desbroce perimetrales de las localidades del municipio, la falta absoluta de mantenimiento de las bocas de incendios, de que solicitaron fuera de plazo en una de las convocatorias para la contratación de trabajadores forestales que ofrece la Junta de Castilla y León, y de utilizar a las brigadas del Consejo Comarcal del Bierzo destinados a estas labores para limpiar zonas dentro del casco urbano y fincas particulares, dejando completamente abandonado el espacio de Las Médulas, sin una limpieza mínima de los caminos de acceso al paraje, de tal manera que cuando llegó la UME no podían pasar al estar cerrados por la espesa vegetación".

Por todo ello, el grupo popular exige al Ayuntamiento responsabilidad inmediata, movilización de todos los recursos disponibles y un compromiso real con la protección de Las Médulas y la seguridad de los vecinos, frente a la improvisación, la pasividad y la indiferencia mostrada durante estos días críticos.

Finalmente, el PP agradece la rápida respuesta de la Junta de Castilla y León, que ayer mismo aprobó un paquete de ayudas para las familias desalojadas, agricultores, ganaderos y autónomos afectados, así como un plan específico de recuperación de Las Médulas. “Gracias a este compromiso, los vecinos pueden empezar a ver que no están solos y que desde el gobierno autonómico ya se ha empezado a trabajar en la recuperación económica y social del municipio.”