El Valle de Finolledo vive sus días grandes con música y espectáculo

El Valle de Finolledo celebra del 20 al 24 de agosto sus esperadas fiestas, que cada año reúnen a vecinos y visitantes con un completo programa de actividades para todas las edades.

La programación arrancó el miércoles 20 de agosto con un animado parque acuático, piraguas y fiesta de la espuma en la playa fluvial, que hicieron las delicias de los más pequeños. Ya por la noche, el cine al aire libre en el portal de la Iglesia proyectó la comedia “Tu madre o la mía”, reuniendo a familias y grupos de amigos en un ambiente festivo.

El jueves 21 de agosto, la música tomará protagonismo con el concierto de Los Rockens, un grupo emergente que animará la plaza con versiones de rock clásico y temas propios. La jornada se completará con el torneo de Beer Pong, en el que parejas de jóvenes compiten hasta la madrugada.

Las celebraciones continuarán el viernes 22 de agosto, con una de las jornadas más esperadas: la V Quedada de charangas y peñas, que recorrerán las calles llenándolas de música y color. Por la noche, se celebrará la gran paellada popular, que congregará a vecinos y visitantes en torno a la mesa, y posteriormente la gran verbena con la Orquesta Acordes y sesión de DJ Álex Huerga hasta altas horas.

El fin de semana se presenta igual de intenso. El sábado 23 de agosto estará dedicado principalmente a los más pequeños, con un parque infantil desde las 16.30 horas y la VII Edición del Gran Prix por la tarde, que promete risas y emoción. Al caer la noche, la plaza acogerá la gran verbena con la Orquesta Saudade, una de las más potentes de Galicia, que dará paso a la música del DJ Modia hasta altas horas.

Las fiestas cerrarán el domingo 24 de agosto, que comenzará con el tradicional paseo de los pasacalles de Los Pamplinas y la misa y procesión en honor al patrón. Durante el día habrá juegos para adultos y niños, una competición gastronómica y un dinovolado para todos los públicos. Por la noche, la plaza vivirá el gran colofón con la última verbena y chocolatada final para despedir las fiestas.

Las fiestas de Valle de Finolledo 2025 se consolidan así como una de las celebraciones más esperadas de la comarca, combinando tradición, música, gastronomía y diversión para todas las edades.