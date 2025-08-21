El fuego llega a las puertas de Igüeña y baja ladera abajo hacia Colinas del Campo

El fuego baja ladera abajo y se está reteniendo en la carretera entre Igüeña y Colinas del Campo, en la image tomada este jueves 21 de agosto.ANA F. BARREDO

Igüeña amanecía este jueves cubierto por una densa capa de humo que hacía irrespirable el aire, empujado por el viento valle abajo hacia los pueblos de Boeza y Folgoso. Las llamas fueron sofocadas de madrugada a las puertas del Igüeña, no lejos de la casa consistorial. En la capitalidad del municipio hay un fuerte despliegue de medios terrestres, con brigadas del Estado y de la Junta, y su actuación durante la noche evitó males mayores. También están apoyando maquinaria pesada y aérea.

Ahora mismo el foco de peligro está en el trazado de carretera que conduce desde Igüeña al pueblo de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Las llamas bajan ladera abajo pro el monte en dirección a la carretera y en este punto se desplegaron brigadistas que han sofocado las llamas a pie de asfalto. Su misión es evitar que el fuego cruce la carretera, pase el río Boeza y se meta en una zona de pinares añejos y pueda llegar a Quintana de Fuseros y otras zonas del municipio vecino de Noceda del Bierzo.

Dos vecinos observan este jueves desde Colinas del Campo de Martín Moro Toledano cómo se avanza el fuego en dirección al pueblo.ANA F. BARREDO

El alcalde de Igüeña. Alider Presa, decía que hay un amplio despliegue de medios y, dentro de lo que cabe, ahora se sienten arropados para combatir el peligro. Ha sido determinante el trabajo hecho meses atrás con la restauración de una zona de escombreras mineras, donde hay maquinaria pesada y desde donde se ha podido atacar el fuego por otros flancos.

Este periódico estuvo también en el pueblo de Colinas del Campo. Allí la situación es de espera y tensa calma. El fuego está en el alto de la mata Lirella y baja en dirección a las casas, aunque aún está muy lejos. Un helicóptero descarga agua y parece una mosca encima de una gran cordillera. En principio se cree que no llegue al pueblo. Está la Ume en la entrada y otros bomberos de la zona de Alicante y Valencia, así como brigadistas de la Junta de Castilla y León.

Despliegue de medios en la localidad de Igüeña, con pueblos como el de Colinas amenazado por los incendios.ANA F. BARREDO

Vecinos de Colinas como Alberto Arias, un jubilado que estuvo 24 años trabajando en la mina, contaba que en estos últimos días se han empleado a fondo para rozar la maleza que circunda la localidad y están preparados para actuar en caso de que se acerquen las llamas a las casas. Igual que hicieron los de Corullón.

Otro minero, que prefirió que no publicáramos su nombre, contaba lo siguiente: "En los dos últimos días limpiamos todo alrededor de Colinass. Nos hemos olvidado de mierdas de división y nos hemos puestos a currar. El pueblo de Colinas no arderá", decía.

En el pueblo de Colinas los vecinos rozaron la maleza en su perímetro y están pendientes de la marcha del fuego.ANA F. BARREDO