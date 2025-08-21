El Festival de Títeres de Carracedelo llega a su fin con "Torta y Leche"

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Este sábado, 23 de agosto, el XVI Festival de Títeres de Carracedelo llega a su fin. La obra encargada de cerrar el Festival será «Torta y Leche», presentada por Juan Catalina, de Segovia. Este espectáculo propone un paseo por el tiempo, recordando ese caminar y mostrando el camino para los nuevos caminantes. De manera sencilla y amorosa, recuerda algunos de los oficios de antaño, conectando con nuestras raíces. A través de juegos y canciones, que se oían entre el ritmo del trabajo y los tragos del descanso, revive la risa de un niño y los consejos del abuelo.

También muestra esa forma de vivir la vida en el medio rural y de contarla como se hacía antes: junto al fuego, en las chimeneas, en las bodegas o en las plazas de los pueblos.

La actuación tendrá lugar en el Monasterio de Carracedo a las nueve de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo.