Cacabelos construirá un nuevo cementerio municipal en la carretera de acceso a Magaz de Arriba. El pleno de la corporación municipal dio, ayer, el visto bueno a la modificación de crédito que permitirá adquirir los terrenos necesarios, tras recibir el visto bueno de la Junta de Castilla y León.

Se acabará así con un problema urgente con el que el Ayuntamiento llevaba lidiando varios años según reconoce la alcaldesa, la socialista, Irene González. Y es que en el actual cementerio, en la carretera de Arganza, ya sólo queda un nicho a la venta.

El acuerdo salió adelante con los votos del equipo de gobierno del PSOE. Izquierda Unida se abstuvo y el PP votó en contra. La primera fase del futuro cementerio de Cacabelos se acometerá con fondos del Plan de Infraestructuras de Obras y Servicios de la Diputación de León de algo más de 330.000 euros. Las obras deben estar finalizadas en junio de 2026.

En la misma sesión plenaria, se aprobó, por unanimidad, el nombramiento de José Luis Prada A Tope como hijo predilecto de la villa del Cúa. Además, se bautizará con su nombre la plaza que hay frente a su casa, junto al mercado de abastos local.

La alcaldesa asegura que Cacabelos «salda» parte de la deuda que tiene con Prada, a su mejor embajador destacó González. Prada comenzó con muy pronta edad a trabajar en el negocio familiar, transformando una tienda en un referente del noroeste español gracias a su oferta.