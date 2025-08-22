Diario de León
urgente

Frank Caprio, el juez viral de Rhode Island, muere a los 88 años

Ponferrada instala la iluminación de las Fiestas

ana f. barredo

ana f. barredo

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

A pocos días de comenzar las Fiestas de la Encina de Ponferrada, la ciudad ya luce sus primeras luces festivas, que se están instalando por las calles. El viernes 29 de agosto se dará el pistoletazo de salida a unos días llenos de celebración, en los que no faltarán la música, la tradición y múltiples actividades. El pregón de Leo Harlem abrirá oficialmente las fiestas grandes de Ponferrada el 29 de agosto, y al día siguiente la II Concentración de Peñas será una de las propuestas destacadas. Por el momento se sabe que las fiestas contarán con las actuaciones de Tito y Tita, Leiva, El Drogas, entre otros.

tracking