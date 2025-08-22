Ponferrada instala la iluminación de las Fiestas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

A pocos días de comenzar las Fiestas de la Encina de Ponferrada, la ciudad ya luce sus primeras luces festivas, que se están instalando por las calles. El viernes 29 de agosto se dará el pistoletazo de salida a unos días llenos de celebración, en los que no faltarán la música, la tradición y múltiples actividades. El pregón de Leo Harlem abrirá oficialmente las fiestas grandes de Ponferrada el 29 de agosto, y al día siguiente la II Concentración de Peñas será una de las propuestas destacadas. Por el momento se sabe que las fiestas contarán con las actuaciones de Tito y Tita, Leiva, El Drogas, entre otros.