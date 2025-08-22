Afloja la bestia en El Bierzo

La situación sigue complicada en el Bierzo, pero con cierta evolución favorable ante tanto incendio. En Ponferrada, poco a poco, este jueves regresaba cierta normalidad a sus pueblos. Los vecinos de San Cristóbal y del resto de Compludos, Montes, salvo los de Peñalba, volvía poco a poco a casa. Aunque, eso sí, siempre en alerta, porque el fuego no está extinguido en los montes de la falda de los Aquilianos.

Entre tanto, ayer a las ocho de la tarde hubo una concentración de protesta en la plaza del Ayuntamiento. En medio de las tareas aún candentes de extinción, se pidieron dimisiones y nivel 3 de emergencia. Los convocó una recién creada plataforma llamada Stop Incendios Noroeste Peninsular, a cuyo frente no se sabe muy bien quién está. Pedían ir de luto y sin pancartas políticas.

Tras una noche «algo agitada», el Valle de Fornela amanecía más tranquilo después de los trabajos de extinción realizados durante la madrugada para contener el incendio procedente de Anllares del Sil, que se encuentra entre las localidades de Peranzanes y Cariseda, junto a la carretera y dentro de la Reserva de la Biosfera. La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, asegura que en la zona se encuentran ahora cinco camiones de la Unidad Militar de Emergencias.

Entre tanto, en el Ayuntamento de Oencia están asimilando la gran desgracia del pueblo de Lusío arrasado, y otros con muchos daños. También permanecen en alerta continua por la zona de los municipios de Páramo del Sil, las tierras de Anllares volvían a estar en alerta máxima anoche y todo el Alto Sil de Palacios.

Los días por aquí se hacen ya eternos y el cansancio, tras consumirse el día 13 de fuegos ininterrumpidos y sin tregua alguna en el Bierzo, empieza a presentar claros signos. Los problemas siguen, aunque ha aflojado la presión en varios flancos.