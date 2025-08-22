Abierto en Astorga y el Bierzo el paso de peregrinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Protección Civil autorizó el jueves a los peregrinos a volver a realizar el Camino de Santiago en el tramo que une la Maragatería con el Bierzo a través de las ciudades de Astorga y Ponferrada. Las autoridades pidieron el lunes pasado a los peregrinos que evitasen estas comarcas ante el peligro del enorme incendio de Yeres y Llamas de la Cabrera, el que quemó Las Médulas, que obligó a desalojar decenas de localidades y a varios miles de vecinos, buena parte de los cuales han podido regresar entre el miércoles y este jueves a sus casas tras bajar el fuego al escalón justo anterior a considerarse controlado.

Las etapas del recorrido que van de Astorga a Ponferrada son de gran relevancia pues forman parte del último tercio del denominado Camino Francés, el principal itinerario hacia el sepulcro del Apóstol desde el interior de Europa, que recorre por el interior toda la cornisa cantábrica con origen en Roncesvalles (Navarra).

Por otra parte, el Centro de Visitantes de Valdeón ha abiertode nuevo sus puertas en el Parque Nacional de Picos de Europa tras el incendio declarado en Barniedo de la Reina, municipio perteneciente a Boca de Huérgano, que puso en jaque a los ocho pueblos del valle.