Duro trabajo nocturno para salvar Cariseda (Fornela) de las llamas

La madrugada de este viernes 22 de agosto no ha sido tampoco fácil para los vecinos del Valle de Fornela y los de Anllarinos del Sil, en el municipio de Páramo del Sil, manteniéndose los problemas por la zona de Igüeña y Colinas. En esta jornada de viernes, lo peor está por el pueblo de Cariseda, en Fornela. La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, decía que hubo "una noche brutal" de mucho trabajo de desfensa del pueblo de Cariseda. "Tenemos unos chicos voluntarios aquí que han respondido, porque en un principio no teníass cas medios, porque los habían desplazado a Anllarinos, y es que se junta todo ahí. Pero luego, finalmente, ha ido todo genial y empezó a evolucionar bien sobre las tres de la mañana (de este viernes 22)", relataba la alcaldesa de Peranzanes. Cayeron árboles sobre la carretera, pero y hay medios de la Ume y otros bomberos, como los de Navarra, que están ayudando a restablecer la normalidad.

También siguen pendientes del fuego de Trascastro, que se desplaza hacia el pueblo de Chano, que según la alcaldesa, "hoy les va a dar trabajo" a las brigadas. "Lo importante es que el fuego no entre a los pueblos y proteger los pueblos es lo que más nos interesa. Pero ahí, en Cariseca, no queremos que pase para Carral, porque, como se nos meta ahí ya no lo apagan hasta Ancares", manifestó Henar García.