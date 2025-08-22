Las fotografías del incendio de Anllarinos

La madrugada de este viernes 22 de agosto no ha sido tampoco fácil para los vecinos del Valle de Fornela y los de Anllarinos del Sil, en el municipio de Páramo del Sil, manteniéndose los problemas por la zona de Igüeña y Colinas. En esta jornada de viernes, lo peor está por el pueblo de Cariseda, en Fornela. La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, decía que hubo "una noche brutal" de mucho trabajo de defensa del pueblo de Cariseda. "Tenemos unos chicos voluntarios aquí que han respondido, porque en un principio no tenías cas medios, porque los habían desplazado a Anllarinos, y es que se junta todo ahí. Pero luego, finalmente, ha ido todo genial y empezó a evolucionar bien sobre las tres de la mañana (de este viernes 22)", relataba la alcaldesa de Peranzanes. Cayeron árboles sobre la carretera, pero y hay medios de la Ume y otros bomberos, como los de Navarra, que están ayudando a restablecer la normalidad.

