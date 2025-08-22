La poesía de Schubert y el piano romántico abren el fin de semana en Villafranca

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival “Música en Villafranca” prosigue el recorrido de este verano con dos destacadas actuaciones programadas para este fin de semana, concretamente el viernes 22 y el sábado 23 de agosto, en la Iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo. Dos propuestas muy distintas, pero igualmente atractivas, que confirman la diversidad y calidad de la cita musical berciana.

La primera de ellas tendrá lugar el viernes 22, con una de las obras cumbre del repertorio romántico: La bella molinera, de Franz Schubert. Este ciclo de lieder, compuesto sobre textos de Wilhelm Müller, será interpretado por el prestigioso tenor José Manuel Montero, acompañado al piano por Pedro Halffter. S

El sábado 23 será el turno del piano más apasionado y evocador, con el recital de Eduardo Frías. El pianista madrileño, artista Steinway y habitual del festival, desplegará su lado más romántico con un programa cuidadosamente seleccionado que incluye las Piezas op. 117 de Brahms, una selección de Preludios de Bortkievich, la Fantasía en si menor de Scriabin y la imponente Sonata nº 2 de Rachmaninov.

Ambos conciertos comenzarán a las 20.30 horas en la Iglesia de San Nicolás. Las entradas pueden reservarse llamando al teléfono 682 39 59 67.