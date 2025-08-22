Concluye con éxito la campaña de donación de sangre en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La semana de la campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha concluido con un éxito en Ponferrada, gracias a la respuesta de la ciudadanía.

El autobús de donación se instaló el pasado miércoles 20 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento y el viernes 22 en la Plaza Fernando Miranda, en ambos casos en horario de mañana. Bajo el lema “Hoy dono sangre, hoy salvo vidas”, la iniciativa ha logrado movilizar a decenas de personas comprometidas con la causa.