Concluye con éxito la campaña de donación de sangre en Ponferrada

La campaña se desarrolló el 20 y 22 de agosto bajo el lema “Hoy dono sangre, hoy salvo vidas”

Autobús de donación de sangre durante otra campaña

Autobús de donación de sangre durante otra campañaANA F. BARREDO

Alejandra Cascallana
Ponferrada

La semana de la campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha concluido con un éxito en Ponferrada, gracias a la respuesta de la ciudadanía.

El autobús de donación se instaló el pasado miércoles 20 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento y el viernes 22 en la Plaza Fernando Miranda, en ambos casos en horario de mañana. Bajo el lema “Hoy dono sangre, hoy salvo vidas”, la iniciativa ha logrado movilizar a decenas de personas comprometidas con la causa.

