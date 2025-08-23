Noceda del Bierzo tiene todo preparado para celebrar mañana la carrera de burros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La localidad de Noceda del Bierzo si no hay otro acuerdo de última hora por culpa de los incendios que asolan desde hace 14 días a la comarca, celebrará mañana domingo, en el marco de sus fiestas patronales, su popular Carrera de Burros que cumple su edición número 58.

Se espera la participación de una decena de animales. La tradicional competición se desarrollará en el barrio de Río. A pesar de que cada vez hay menos familias que tengan a este animal para labores de labranza, la cita sigue contando con numerosos participantes, lo que permite a las nuevas generaciones disfrutar de este animal y de una carrera divertida a la que acuden numerosos espectadores según explicó una de las organizadoras, Natalia Álvarez.

La popular carrera de burros comenzará a las siete de la tarde y. como ha sucedido en otras ediciones, es un evento que concita el interés de muchas personas, no sólo de la localidad, sino de otros pueblos. Por lo pronto, pese a todo el desastre natural que asola a la comarca, la vida continúa y son muchas las personas que están residiendo en los pueblos de la zona pasando el verano y esperando lallegada de estas fiestas.