Argayo del Sil desalojado y se levanta la evacuación en el Valle de Fornela

Bombero de Ponferrada en las labores de extinción de Argayo del Sil (Páramo del Sil).DL

Prosigue en el Bierzo la real pesadilla de los incendios, al cumplirse hoy 15 días de tragedia natural y personal ininterrumpida por todos los costados de esta comarca. Lo último en incidencias destacables se escribía anoche en elpueblo de Argayo del Sil, en el municipio de Páramo del SDil. Aquí fue evacuada la población, porque las llamass volvían a convertirse en demonios vientes, lo mismo que lanoche anterior en Anllarinos del Sil y pueblos del Valle de Fornela, como Cariseda.

Con todo, aunque como en jornadas precedentes puede ser cambiante, parece que hay un respiro en la presión sufrida. Así, la Guardia Civil levanta la evacuación en el Valle de Fornela, pero pasan a estar confinados los pueblos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano y Guímara. "Actualmente hay 838 personas evacuadas de 14 pueblos y 235 personas confinadas de 11 pueblos.

Se ruega a la población que no se acerque a la zona de operaciones de extinción", dicen desde el centro de coordinación de extinción y también en las declaraciones hechas por el delegado de la Junta en la provincia, Eduardo Diego.

En el Bierzo, las carreteras cortadas en la mañana de este sábado 23 son las siguientes: LE-4212 entre Cariseda y Chano, LE-5228 entre Bouzas y Corporales y LE-5330 carretera Igüeña y Colinas.

En cuanto a los vecinos de Peñalba de Santiago (Ponferrada) han podido regresar a sus viviendas tras la mejora en la evolución del incendio de Llamas de Cabrera, aunque deberán permanecer bajo confinamiento.

Respecto al incendio de Llamas de Cabrera que pasó hacia Ponferrada, el operativo ha centrado sus esfuerzos en las últimas horas en Espinoso de Compludo, con reproducciones también en Corporales y en el entorno de Peñalba y la evolución se considera "favorable y sin riesgo de propagación".

El incendio de Fasgar, por su parte, mantiene el foco abierto al llegar cerca de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano.

Las llamas avanzan hacia el valle de Tremor, donde se están reforzando las líneas de defensa en torno a una mina a cielo abierto con el objetivo de frenar su avance; en Colinas, la situación se da prácticamente por estabilizada entre la carretera de Igüeña.

Lo más preocupante está en en Anllares del Sil, donde el fuego sigue activo y fuera de control. Una reproducción en Argayo del Sil que evoluciona hacia la localidad, ha obligado a mantener un fuerte despliegue de medios aéreos y terrestres.