Pepe Viyuela actúa mañana en la adaptación de Pedro Halffter del ‘Viaje de Invierno’ de Schubert

Pepe Viyuela protagoniza la primera jornada del ciclo de Teatro Clásico del Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo. Verbo Producciones cierra el ciclo con 'La aparición'. Atalaya TNT pone en escena 'Ricardo III'.

El actor Pepe Viyuela actuará mañana, domingo 24 de agosto, como narrador en la adaptación del ‘Viaje de Invierno’ de Franz Schubert a cargo del pianista Pedro Halffter, que estará acompañado por Daniel Bombín al violín y Laura Núñez al violonchelo. La representación se llevará a cabo a partir de las 20.30 horas en la iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo y está enmarcada en el festival Música en Villafranca.

El festival ofrecerá mañana una visión renovada del célebre ciclo de canciones ‘Winterreise’, de Franz Schubert, en la que se cuenta con un trío de piano, violín y chelo y que transforma la experiencia musical manteniendo la profundidad emocional de la obra, mientras un narrador, el actor Pepe Viyuela, encarna la figura del vagabundo protagonista, interpretando los textos poéticos antes de cada pasaje musical.