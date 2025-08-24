La pizarrera que salvó Gestoso

La tragedia de los incendios de los últimos 15 días da para muchas historias. Una de ellas es que, una empresa de pizarra, llamada Compex Pizarras SL, en cuya gerencia se encuentra el conocido empresario Ángel Prada Blanco, poco menos que salvó de las llamas al pueblo de Gestoso, en el municipio de Oencia, además de la ayuda externa y la de los vecinos. Lo salvó porque sacó de las naves su maquinaria pesada y la puso a disposición de los pueblos del Ayuntamiento.

La empresa tiene en plantilla ahora mismo 34 trabajadores y se da la circunstancia que pensaban retomar la actividad laboral desde el pasado lunes 18 de agosto. Pero, todo cambió por el fuego. Debido al operativo de extinción, los helicópteros captaron el agua en los depósitos que la empresa tiene en sus instalaciones, ese agua que usa para la fabricación de la pizarra. Y esto ocasionó que la empresa no pudiese comenzar sus labores de producción, debido a que se quedó sin el suministro de agua. Esto ocasionó grandes problemas con su lista de pedidos, que ahora no puede afrontar y puede acarrearle otros problemas de penalización por no cumplir con los plazos.

Además, según cuenta el empresario, debido a esta situación, se han visto obligados a la paralización total de la actividad productiva. «Nos ha ocasionado el paro total, con todo lo que conlleva el pago de los salarios de los 34 trabajadores durante toda esta semana, desde el pasado lunes 18», declara Ángel Prada.

La empresa pizarrera Compex puso toda su maquinaria (buldozer, camión cisterna, palas cargadoras como la CAT 980, motoniveladora) para minimizar la amenaza y los daños a los pueblos de la zona. Hicieron cortafuegos, limpieza de caminos y cunetas. Además, dentro de las instalaciones de Compex, el Ayuntamiento refugió su maquinaria, como tractores y otros, poniendo el material también a salvo de las llamas y haciendo más operativos sus movimientos.

La labor de esta maquinaria en esos momentos tan complicados y urgentes permitió ganar tiempo para que las llamas no llegara a otros pueblos tan rápido. Este fue el caso del pueblo de Arnado, donde ardió una casa. Con todo, la magnitud del fuego fue tan grande que no se pudo hacer nada por salvar a todas las casas del pueblo de Lusío, donde como es sabido se ha convertido en un pueblo desvastado.

«El problema a mayores vendrá cuando lleguen las lluvias torrenciales, que en esta zona son muy virulentas, y se produzca el arrastre de la erosión, transporte y sedimentación de todas las cenizas que llegarán al río, donde se verá afectada la fauna y flora, sabiendo que el Selmo es muy importante como río truchero», dice el empresario. Prada sugiere que el organismo competente haga balsas de decantación para retener las cenizas.