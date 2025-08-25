Carracedo celebra 20 años de ofrenda del primer mosto de la vendimia

En medio de tanto desastre natural y humano por culpa de los incendios, en el Bierzo se celebraba este domingo un evento positivo, de ilusión, de esperanza en el presente y en el futuro. Fue la ofrenda en el monasterio de Carracedo (municipio de Carracedelo) del primer mosto que marcará la próxima cosecha de los cada vez más afamados vinos del Bierzo. El Consejo Regulador de la DO protagonizaba este rito ya tradicional de ofrecimiento del preciado líquido de dioses a la patrona, Santa María la Real. Un evento que cumplía 20 años.

El protagonismo en esta ocasión lo compartía en Carracedelo también el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, con el alcalde Gabriel Folgado, quien ensalzó la ofrenda.

Estamos a las puertas de la vendimia, y el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, daba la buena noticia de que los incendios no han afectado sobremanera y la cosecha será de buena calidad y normal en cuanto a cantidad, con unos 10 millones de kilos que previsiblemente entrarán en las bodegas. El interés por contraetiquetar la marca Bierzo en los vinos es evidente, y se constata con las 75 bodegas adscritas al ente regulador de su control de calidad. A día de ayer domingo, cinco eran las bodegas que ya están vedimiando. Se espera especialmente una gran cosecha de blanco, godello.

El alcalde de Torre, que portó el mosto ante la patrona del monasterio decía que también su municipio es vitivinícola, con dos bodegas y citó a Adelino López Peláez que plantó 7.000 cepas en Albares. «Es un orgullo participar en esta ofrenda», decía Gabriel Folgado.