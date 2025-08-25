El incendio de Molinaseca, en fotos

El incendio de Molinaseca que en la tarde de ayer domingo amenazó seriamente a la población y llegó hassta prácticamente la puerta de sus casas, quedó finalmente sofocado. Sobre las diez de la noche, el gran despliegue de medios y con la participación directa desde el primer momento de los vecinos, las llamas se pudieron controlar y evitar males mayores. En el pueblo sonaron las campanass de socorro y todos los vecinos acudieron rápido y se organizaron en cadenas humanas para atajar el problema. También fue determinante la presencia de medios aéreos y públicos terrestres. Se investiga ahora las causas de lo sucedido, que por lo que circulaba ayer por el pueblo de Molinaseca, podría tener origen en una imprudencia humana.

Los incendios forestales de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) surgidos el domingo en Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, y en Molinaseca, en la comarca del Bierzo, han obligado a desalojar a un total de cinco localidades. Concretamente, se trata de Molinaseca, cuyos vecinos son trasladados a Ponferrada, y, en el caso del primero de los dos fuegos, los evacuados son Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna, Sagüera de Luna.

Por otra parte, la reactivación del incendio forestal, también de nivel 2 del IGR, iniciado el 8 de agostó, también obligó a evacuar a los vecinos a los que el domingo se autorizó el realojo en Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, que son trasladados a Riello.