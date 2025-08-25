Santonja: "Ni lamentos, ni reproches. Estamos ya trabajando en la reconstrucción de Las Médulas"

El consejero de Cultura, Turismo y deportes de la Junta de castilla y León, Gonzalo Santonja, presidió esta mañana la reunión del patronato de la Fundación las Médulas en Carucedo, y en presencia de los alcaldes, representantes de la Universidad de León, de la Uned y otros técnicos, manifestó el compromiso pleno para reflotar el paraje aurífero Patrimonio de la Humanidad, muy afectado por el incendio de las últimas semanas. Santonja fue tajante y dijo que no perderá ni un minuto en participar en la espiral de crítica y dislate político. "Ni lamentos, ni reproches. Estamos ya trabajando en la reconstrucción", "no arrojaremos ni una astilla al fuego de la guerra política", enfatizaba el titular autonómico de Cultura.

Maniefestó que "de inmediato", una vez que se sofoquen todos los incendios, a través de la Consejería de Medio Ambiente empezarán ya a recuperar las zonas quemadas de las Médulas. En segundo lugar se actuará en la recuperación y acondicionamiento de las sendas, como la de Valiña, así como la reposición de toda la señalización dañada. De igual forma, se construirá un aula arqueológica nueva en el pueblo de Médulas, dado que ya tenían en marcha un proyecto técnico para adecuar la que ardió a las nuevas necesidades de visitas turísticas. "Haremos un aula arqueológica nueva y también se actuará de inmediato en el mirador de Orellán", resaltaba el consejero de Cultura.

Reunión en Carucedo del Patronato de la Fundación las Médulas con los alcaldes y representantes de la Ule, Uned y otras institucionesANA F. BARREDO

El consejero Santonja también dijo que se basarán en un informe de actuación de un grupo de expertos y técnicos en este tipo de reconstrucciones, atendiendo al Centro Superior de Investigaciones Científicas, pero descartando que sea lo que en los últimos días se vendió como un informe de Javier Sánchez Palencia, que no pasa de ser una mera "opinón" suya, y que no representa a lo que se ha encargado al CSIC y otros organismos como la Uned, con Javier Vega al frente, o la Universidad de León. "ha circulado en los últimos días un informe sobre Las Médulas, pero no es tal. Es un artículo de opinión y no hay ahora mismo ningún informe del CSIC", resaltaba Santonja en alusión a una mera "opinión de un investigador". "Ahora sí se hará un informe exhaustivo, no ocurrencial", resaltó Santonja, en alusión a lo escrito por Sánchez Palencia. Ese informe detallado y serio que haga el CSIC y otros técnicos será, en palabras del consejero de Cultura, "nuestra guía" por la cual se regirá la recuperación de Las Médulas. negó igualmente Santonja la alarma infundada de que la Unesco castigue a Las Médulas y la retire de un bien Patrimonio de la Humanidad, y en este sentido explicó que ya han hablado con los responsables de los diferentes organismos internacionales para buscar soluciones y cumplir con lo que manda la normativa.

"Estamos por el trabajo continuo. Estamos todas las consejerías implicadas. Estamos con el compromiso firme y la decisión clarísima de crecer y recuperarlo", señaló el representante de la Junta. "No vamos a parar en el empeño y ya con las primeras llamas nos movimos. Decir que se va a perder Las Médulas como Patrimonio de la Humanidad es una barbaridad", resaltaba en Carucedo, en presencia de los alcaldes de Puente de Domingo Flórez o Caruced, con presencia del Consejo Comarcal del Bierzo y la Diputación de León. "Seremos rápidos y no se escatimará ningún tipo de recurso para la recuperación de Las Médulas", dijo, repitiendo la frase.