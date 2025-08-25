Fin de semana con tres accidentes de tráfico sin heridos

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Durante el fin de semana correspondiente a los días 23 y 24 de agosto, se registraron diversos incidentes en la ciudad de Ponferrada. Uno de los aspectos más destacados fueron los tres accidentes de tráfico contabilizados, todos ellos sin heridos, lo que evitó consecuencias mayores pero vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar la precaución al volante.

En materia de seguridad vial, se realizaron cinco controles de alcoholemia, de los cuales dos arrojaron resultado positivo, dando lugar a las correspondientes denuncias. Además, se instruyó un atestado por conducción bajo los efectos del alcohol, lo que podría derivar en responsabilidades penales.

Durante estos días, se formularon un total de nueve denuncias de tráfico y se requirió la intervención de la grúa municipal en dos ocasiones.

Entre otras incidencias, la policía local denunció a una persona por orinar en la vía pública, y a un establecimiento hostelero por superar el horario de cierre permitido.

También se prestó apoyo en la emergencia por el incendio en Molinaseca, participando en la recepción y acogida de los evacuados.

Asimismo, se mantuvo la vigilancia habitual en el Camino de Santiago y en viviendas dentro del operativo “Plan Verano 2025”. En el ámbito sanitario, se atendieron cuatro incidentes leves, que en algunos casos requirieron traslado al Hospital El Bierzo.