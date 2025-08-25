La música será la gran protagonista de la semana en La Térmica Cultural

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, ha diseñado una completa programación para esta última semana de agosto con música para todos los gustos en La Térmica Cultural.

El Auditorio Antracita será el escenario este viernes 29 de agosto a las 20.30 horas, de «Música para todos», un concierto del dúo Ensemble Guarneri, formado por Rubén Martínez con su flauta y Ángel Acebal con la guitarra. El repertorio ofrece una fusión de música moderna con piezas clásicas, pensado para un público amplio y diverso.

El domingo, 31 de agosto a las 10.30 horas, la programación continuará con «Ema se emociona», una actuación del grupo El Arca de Mozart orientada al público familiar. El espectáculo combina cuento, música en directo e interacción con los más pequeños.

Además, el Museo de la Energía ofrece actividades para toda la familia. El martes 26 y el jueves 28 de agosto a las 11.30 horas, se celebrará una nueva edición del taller «Chispas de ciencia», donde niños y adultos podrán experimentar y aprender jugando. También continúa disponible la exposición «Las moléculas que comemos», centrada en los sentidos, la digestión y los componentes químicos de los alimentos.

Ambos espacios culturales finalizarán esta semana su horario de verano. Desde el 1 de septiembre, La Térmica Cultural abrirá jueves y domingos de 10.00 a 16.00 horas y viernes y sábados de 10.00 a 22.00 horas. Por su parte, La Fábrica de Luz mantendrá su horario habitual de martes a domingo, de 10.30 a 17.30 horas.