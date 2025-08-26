Llegan los feriantes para las fiestas de la Encina

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Los feriantes que trabajan en las fiestas de la Encina comienzan a llegar a la ciudad para preparar las atracciones y puestos en el Recinto Ferial de Ponferrada, que poco a poco va tomando forma para dar paso a las esperadas Fiestas de La Encina.

Con todo listo, el recinto abrirá oficialmente sus puertas el 30 de agosto y permanecerá en funcionamiento hasta el 9 de septiembre. Además, la primera hora de cada jornada, de 7 a 8 de la tarde, estará libre de ruidos, pensada para que los niños y niñas que lo necesiten puedan disfrutar del ambiente con tranquilidad.