Luis Calvo, fundador de Elefant Records, pregonará las fiestas de Bembibre

El Ayuntamiento de Bembibre continúa desgranando el programa de las fiestas de este año, que se presentan cargadas de actividades culturales, musicales y festivas para todos los públicos. En esta ocasión, se ha confirmado que el pregón de las Fiestas del Cristo correrá a cargo de Luis Calvo, fundador y director de la discográfica Elefant Records y, además, creador del Festival Internacional de Benicàssim.

Luis Calvo, bembibrense de nacimiento, es una figura de referencia en el panorama musical desde los años 80 y uno de los pioneros del estilo indie en España. Su trayectoria profesional ha contribuido a la difusión de nuevas corrientes musicales, posicionando a España en el mapa de la música independiente a nivel internacional.

El pregón de Calvo se espera como uno de los momentos más destacados de estas fiestas, que combinan tradición, cultura y entretenimiento.