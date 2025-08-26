La Policía de Ponferrada bajo vigilancia de los frutales hasta el 30 de septiembre

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Policía Municipal, pone en marcha la Campaña Especial de Vigilancia de Frutales 2025 en todas las zonas agrícolas del municipio con el objetivo de evitar los robos de fruta en las explotaciones.

Así, la campaña se desarrollará hasta el 30 de septiembre, aunque podría variar en función de cómo avance la recogida de las distintas variedades. De este modo, los agentes realizarán rondas periódicas de vigilancia por todas las plantaciones, incrementándose durante las horas de la comida y especialmente durante la noche.

Además de vigilar para evitar el robo de frutas, también de hará un seguimiento de la maquinaria utilizada para la recogida y evitar sustracción de gasoil o su deterioro.

Ya ha comenzado la campaña de recogida de la pera conferencia en el Bierzo y las cooperativas esperan una cosecha saludable y abundante. Y es que según la previsión de recogida está en torno a los 13 o 14 millones de kilos, sobre todo de la variedad conferencia. Los fruticultores de pera conferencia consideran que puede ser un buen año dado que la calidad del producto, es muy buena y se está recogiendo en óptimas condiciones.