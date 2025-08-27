Ponferrada estudia ampliar el párking de Pérez Colino

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada estudia una posible ampliación del párking subterráneo de la avenida Pérez Colino, para dar servicio a los clientes del Mercado de Abastos y, así, favorecer al comercio local. Lo desveló el concejal de Comercio, David Pacios, tras la comisión informativa de su área en la que repasó las gestiones llevadas a cabo a lo largo de este mes de agosto.

El edil bercianista confirmó que ya ha mantenido varias reuniones con los comerciantes de la plaza de abastos preocupados por la falta de espacios de aparcamiento y que con esta ampliación estaría solventada esta reinvindicación.

David Pacios explica que que el ambicioso proyecto para la remodelación de estas instalaciones, que espera presentar en breve, incluye esa ampliación del aparcamiento subterráneo con un acceso directo al sótano del mercado de abastos.

«Sería una ampliación del párking en forma de ele por la calle Navaliegos, por debajo de la plaza de la estrella y en los laterales del mercado», precisó el edil del Ayuntamiento de Ponferrada. En total, se acondicionarían 70 plazas en una única altura. Además, si se opta por dos pisos, serían 140 con una inversión que rondaría el millón y medio de euros.

Por otra parte, en la comisión informativa celebrada ayer martes, el concejal de Desarrollo Económico también confirmó que la escuela de cocina que se abrió en el Centro de Día de Flores del Sil sirve, a diario, 25 menús a integrantes del proyecto Faro para luchar contra la soledad no deseada y a personas con escasos medios económicos.

Finalmente,el concejal bercianista detalló que se está ultimando el acondicionamiento de la nueva zona ajardinada del barrio de La Rosaleda y la caseta para guardar carritos de bebés en la Escuela Infantil Camino de Santiago. En breve, se iniciará la construcción de una caseta similar en la guardería Mago Chalupa.