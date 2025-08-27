La monarquía vuelve a Las Médulas 26 años después

Son otros reyes y otras circunstancias bien diferentes, con el mismo escenario de Las Médulas, pero en esta ocasión chamuscadas, convertido su verde en negro tizón por la virulencia del fuego del pasado 10 y 11 de agosto. Don Felipe VI y doña Letizia visitarán este miércoles 27 Las Médulas para interesarse por el desastre en este Patrimonio de la Humanidad y hablar con las gentes afectadas de la zona.

Los monarcas llegarán al Bierzo procedentes del Parque Natural de Sanabria, en donde a lass 11.30 horas tienen prevista la visita a esas tierras zamoranas. Según la agenda del recorrido fijado por la Casa Real, a las 14.50 horas comenzará en Carucedo para los periodistas la cobertura informativa. Una hora antes, a las 13.50 horas, han convocado a la comitiva de informadores en el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Médulas, en Carucedo, desde donde se trasladarán en autobús a los diferentes puntos para seguir la visita de la pareja real. No detallan, pero es previsible que estén en el pueblo de Médulas y no se pierdan la vista de lo que se ha salvado desde el mirador de Orellán. Don Felipe y doña Letizia han elegido la comunidad de Castilla y León como la primera de las tres jornadas de visitas a los lugares más calientes en donde ha hecho mucho daño el fuego. Después del miércoles 27 en Sanabria y el Bierzo, en las jornadas siguientes del jueves 28 y viernes 29 estarán recorriendo los montes y pueblos que sufrieron la lacra de los incendios en Galicia y Extremadura. Los Reyes tendrán contacto directo sobre el terreno con el sentir de la gente que lo está pasando muy mal.