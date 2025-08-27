Diario de León
La monarquía vuelve a Las Médulas 26 años después

Don Felipe VI y doña Letizia visitan este miércoles la zona quemada Patrimonio de la Humanidad

Los reyes Felipe y Letizia este mes de agosto en la exposición de Joan Miró este martes en la Lonja de Palma..

Son otros reyes y otras circunstancias bien diferentes, con el mismo escenario de Las Médulas, pero en esta ocasión chamuscadas, convertido su verde en negro tizón por la virulencia del fuego del pasado 10 y 11 de agosto. Don Felipe VI y doña Letizia visitarán este miércoles 27 Las Médulas para interesarse por el desastre en este Patrimonio de la Humanidad y hablar con las gentes afectadas de la zona.

Los monarcas llegarán al Bierzo procedentes del Parque Natural de Sanabria, en donde a lass 11.30 horas tienen prevista la visita a esas tierras zamoranas. Según la agenda del recorrido fijado por la Casa Real, a las 14.50 horas comenzará en Carucedo para los periodistas la cobertura informativa. Una hora antes, a las 13.50 horas, han convocado a la comitiva de informadores en el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Médulas, en Carucedo, desde donde se trasladarán en autobús a los diferentes puntos para seguir la visita de la pareja real. No detallan, pero es previsible que estén en el pueblo de Médulas y no se pierdan la vista de lo que se ha salvado desde el mirador de Orellán. Don Felipe y doña Letizia han elegido la comunidad de Castilla y León como la primera de las tres jornadas de visitas a los lugares más calientes en donde ha hecho mucho daño el fuego. Después del miércoles 27 en Sanabria y el Bierzo, en las jornadas siguientes del jueves 28 y viernes 29 estarán recorriendo los montes y pueblos que sufrieron la lacra de los incendios en Galicia y Extremadura. Los Reyes tendrán contacto directo sobre el terreno con el sentir de la gente que lo está pasando muy mal.

Don Juan Carlos en 1999: «Son impresionantes, una maravilla»

«Las Médulas son impresionantes, una maravilla para gozar con su vista». Fue una de las frases que pronunció don Juan Carlos al ver por primera vez el paraje. Con la reina Sofía estuvieron en La Cuevona. Los reyes, hoy eméritos, estuvieron recorriendo el paraje aurífero en todo su esplendor natural. Lucía el sol aquella mañana del 15 de septiembre de 1999. A los amarillos matizados se unía el verde de los castaños. Ese día Las Médulas conservaban sus mejores galas, dado que recibían de forma oficial a los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Las Médulas causaron una gran impresión en ellos y los alcaldes de los tres municipios de Las Médulas les regalron un castaño de unos 300 años para trasplantarlo en los jardines del palacio de la Zarzuela. «Su presencia aquí, en Las Médulas, será el espaldarazo y empujón definitivo», decía en aquella el por entonces secretario de la Fundación Médulas, Eduardo Fernández. Los canales romanos también les causaron gran impresión. «¡Qué ingenio, es increíble!», exclamó don Juan Carlos poco después de visitar el Aula Arqueológica, hoy quemada.
