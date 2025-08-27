Malestar vecinal por la tala de dos cedros en la Colegiata de Villafranca

Vecinos de Villafranca del Bierzo han mostrado su malestar de queja en este periódico por la tala de dos cedros que ponían la nota verde de naturaleza en la zona del ábside en la Colegiata de la villa del Burbia. La tala fue ejecutada por parte del Ayuntamiento que dirige el actual alcalde, Aderson Batista.

Los dos cedros llevaban años creciendo en este lugar emblemático, paso del Camino de Santiago y fueron talados por operarios municipales y orden municipal. Este periódico cuenta con fotografías de la tala acometida a primera hora de la mañana,en la que se ven la calidad de la madera.

Ante esta situación, el alcalde Anderson Batista aseguraba ayer a este diario que la tala en efecto se realizó sin informe técnico previo y fue debida a que consideran que los árboles podrían ocasionar problemas para la seguridad de los niños que acuden a un parue infantil ubicado en este lugar. También ha pesado, en la versión el mandatario municipal, la afección de la procesionaria en el árbol, que también según Batista podría proginar algçun contratiempo con los menores. Dice el regidor del PSOE que la tala se hizo contando con el beneplácito del PP en la oposición. «No entiendo el revuelo del tema de la tala de estos dos cedros», decía ayer el socialista Anderson Batista, en un momento a la vez también delicado por las miles de hectáreas forestales quemadas, incluidas en pueblos de su propio municipio. Sea como fuere, los dos cedros han pasado a la historia y sólo queda su recuerdo en la imagen que publica hoy este periódico, del antes y el después de la tala.