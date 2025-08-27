La Mesa del Castaño del Bierzo cifra 1.198 hectáreas arrasadas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Mesa del Castaño del Bierzo, a través de su comité de coordinación con participación de personal técnico del Servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, municipios, las juntas vecinales, productores, la Marca de Garantía Castaña de El Bierzo, la Universidad de León, Ciuden y Cesefor, ha analizado los daños ocasionados por los incendios recientes en los sotos de la comarca. Tras la evaluación realizada, se ha constatado con datos aún provisionales, que de un total de 16.525 hectáreas de castaño, se han visto afectadas con diferente grado de severidad 1.198 hectáreas, lo que supone una incidencia media del 7,25% de la superficie total de castaño en la comarca, cifra que podría variar en función de la evolución de los incendios que aún siguen activos, así como del carácter de los daños finales producidos que deberá ser evaluado en función del análisis de severidad que se lleve a cabo en las próximas semanas. Del total de la superficie afectada, 354 ha se corresponden con sotos gestionados de forma activa para la producción de fruto, siendo Oencia, Carucedo, Borrenes, Villafranca del Bierzo y Puente de Domingo Flórez, los municipios que mayor superficie han visto afectada. Especial impacto ha tenido el incendio que ha asolado Oencia, donde más de 500 hectáreas de castaños han sido afectadas, 202 dedicadas en producción.