La Ciudad Mágica de Ponferrada volverá a contar con un espacio inclusivo

Los talleres de CIMA son uno de los atractivos de las Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Un año más la Ciudad Mágica de Ponferrada contará con el servicio Cima Integra para facilitar la participación de niños y niñas con discapacidad en los diferentes talleres y actividades que se organizan del 1 al 6 de septiembre en el Parque del Temple.

Este servicio ofrece orientación y acompañamiento a los talleres, de forma que los jóvenes, tutores o asociaciones pueden solicitar apoyo para no esperar colas y recibir ayuda especifica de un voluntario.

Por su parte, la concejal de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, quiere agradecer la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Asociación de personas con discapacidad física del Bierzo (AMBI) y de las 19 personas voluntarias. Además, reciben una formación específica para entender las necesidades de cada niño, y ayudarles a adaptarse y disfrutar de todas las actividades organizadas

Las familias interesadas podrán solicitar el apoyo directamente en la carpa de CIMA Integra, situada junto al punto de información del recinto.

El horario de CIMA Integra será el siguiente:

• 1 de septiembre: de 17:00 a 20:00 h.

• 2 al 5 de septiembre: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

• 6 de septiembre: de 11:00 a 13:00 h.