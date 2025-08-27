Prisión provisional y sin fianza para el detenido por el fuego de Molinaseca

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El hombre de 75 años detenido el pasado lunes como supuesto autor del incendio forestal declarado durante a tarde del domingo en Molinaseca (León) ha ingresado en la cárcel de Mansilla de las Mulas.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el Juzgado de Instrucción de guardia de Ponferrada ha decretado su ingreso en prisión tras recibir las diligencias practicadas por el Seprona junto con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Según la investigación, al parecer el hombre hizo fuego para cocinar, lo que acabó provocando un incendio forestal que obligó a desplegar un amplio dispositivo y alcanzó el nivel de gravedad 2, aunque ya se ha dado por controlado.

La inspección realizada en la zona por agentes del Seprona y por técnicos medioambientales de la Junta de Castilla y León permitió identificar rápidamente el origen de las llamas.

La Guardia Civil mantiene efectivos en los puntos más sensibles de la provincia de León para colaborar en tareas de auxilio a la población, evacuaciones preventivas y control del tráfico en las áreas afectadas.

En lo que va de año, en León se ha detenido a una persona y se ha investigado a diez más por su presunta relación con incendios forestales, según los datos aportados por la Guardia Civil, que detalla que este agosto ha deparado una detención y cinco investigaciones abiertas.

El Código Penal castiga los delitos de incendio forestal con penas de hasta seis años de prisión y fuertes sanciones económicas, especialmente cuando los fuegos alcanzan una especial gravedad y de hasta 20 años cuando se demuestra que tuvo intenciones dolosas.