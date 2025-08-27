El rey Felipe VI: "Hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, para sacar adelante la economía de la zona"

El rey Felipe VI y la reina Letizia, en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se mostraron sorprendidos y expresaron su tristeza al ver desde el mirador de Orellán la magnitud de la desgracia medioambiental causada en Las Médulas por los incendios forestales del pasado 10 y 11 de agosto. "¡Dios, los castaños!", fue lo primero que exclamó don Felipe al ver los árboles quemados y los que se salvaron en el circo central verde del paraje aurífero, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

Después de visitar el mirador de Orellán, la comitiva real bajo en todoterreno a Carucedo y en la Casa del Parque de Las Médulas, a los pies del lago de Carucedo, saludaron a los alcaldes de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes, así como varios pedáneos de pueblos afectados por las llamas, junto con el presidente de la Diputación de León, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo.

Aquí, con vistas al lago, los monarcas siguieron muy atentos las explicaciones dadas por un técnico y finalmente, a preguntas de los periodistas que le esperaban, el rey Felipe VI pronunció unas palabras improvisadas.

"He visto el paisaje quemado y cómo ha afectado al paraje y conjunto Patrimonio de la Humanidad y a los pueblos, como Médulas. Se ve muy bien desde el mirador la dimensión de la tragedia. Pero, también hay momentos en donde se puede percibir la esperanza en el futuro, porque lo principal se ha podido salvar en parte y quedan muchas cosas por hacer", dijo el rey.

Don Felipe VI explicó que las conversaciones con los vecinos y alcaldes afectados "son de atención a sus necesidades, de saber cómo han vivido todo este episodio, y entender un poquito cómo ellos ven el futuro y qué necesidades quieren. Y bueno, poner mucho en común toda esta experiencia que es, sobre todo para ellos, muy impactante en su vida más cotidiana, a parte del paisaje y la naturaleza que se ha destruido, y el patrimonio personal de las familias y de las economías que dependen de lo que aquí se produce", declaró el monarca.

Don Felipe terminaba diciendo lo siguiente: "En fin, hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas y situaciones que tienen que trabar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona".

Desde la acera de la carretera N-536, en el pueblo de Carucedo, frente a la casa del Parque de las Médulas, un nutrido grupo de personas se concentró para aplaudir a los reyes y también hubo quien protestó por el desastre pidiendo soluciones. "¿Queremos futuro, no cenizas. El pueblo también es patrimonio!", decía una de las pancartas desplegadas, abanderada por la denominada Plataforma Ciudadana Stop Incendios.