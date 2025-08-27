Padres y madres del colegio de Vega de Espinareda rechazan unificar los dos cursos de ESO

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Padres y Madres del CEIP Piñera de Vega de Espinareda solicita a la Dirección Provincial de Educación el mantenimiento de los cursos de la ESO que Educación pretende unificar. Según se les informó, la ratio de 8 alumnos es inferior en uno de los dos cursos de la ESO (1º y 2º) que se imparten en Vega de Espinareda, lo que, según Educación, no permite mantener el servicio completo. Por ello, la propuesta de la administración es unificar ambos niveles en un único curso. Sin embargo, «según los datos registrados por el colegio, las previsiones para los próximos cursos indican un incremento en el número de alumnos, superando los 8 escolares por clase, lo que garantizaría la continuidad y estabilidad del ciclo de Educación Secundaria en el centro».

De este modo, la AMPA de Vega de Espinareda solicita que se mantengan de forma independiente las unidades de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria en el Colegio Público Piñera. «Entendemos que los datos de matriculación de este curso pueden situarse por debajo de los umbrales habituales para la conformación de unidades, pero existen precedentes en este mismo centro en los que se han mantenido clases con ratios aún menores, lo que refuerza la viabilidad de esta solicitud».

La permanencia de estas unidades es clave para asegurar el arraigo de las familias en la zona rural, evitando la desescolarización forzosa o el desplazamiento innecesario de los menores a otros municipios, ya que este centro da servicio a localidades aledañas. «Mantener el ciclo completo de la ESO en el Colegio Público Piñera no solo es una cuestión educativa, sino también una medida de compromiso con el medio rural y la igualdad de oportunidades», insiste la AMPA. La asociación ha iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de mantener la ESO completa en el CEIP Piñera.