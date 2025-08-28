La lluvia mejora la situación de los incendios en El Bierzo, aunque preocupa Fasgar

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

La lluvia ha comenzado a caer en distintos puntos del Bierzo después de 21 días de incendios forestales y está ayudando a rebajar la intensidad de algunos de los fuegos activos, especialmente en Anllares del Sil, donde el incendio sigue en nivel 2.

Los equipos de extinción trabajaron ayer en enfriar el perímetro y eliminar puntos calientes, y esta mañana el aspecto del terreno es más favorable, ha reconocido el alcalde pedáneo de Anllares, Borja Martínez, quien ha manifestado su deseo de que esta crisis medioambiental "se acabe de una vez".

Por su parte, la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, ha mostrado su esperanza en que las precipitaciones marquen un punto de inflexión: “Ha habido lluvia suave durante toda la noche y ha descendido la temperatura”.

El incendio que más preocupa en la provincia es el de Fasgar-Colinas-Igüeña, que avanza por dos frentes hacia Tremor de Arriba y Espina de Tremor pese a los intentos de frenar su expansión.

De forma preventiva se mantiene el desalojo de Anllarinos del Sil y el confinamiento de Argayo y del Valle de Fornela. En el resto de la comarca la situación es estable, con solo dos carreteras secundarias cortadas, una en Anllarinos y otra de acceso a Igüeña. El incendio de Oencia ha pasado ya a nivel 0.