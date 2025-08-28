El Rey Felipe VI en Las Médulas: «¡Dios, los castaños!»

«¡Dios, los castaños!» exclamó Felipe VI nada más asomarse al mirador de Orellán y ver la quema y lo que se ha salvado de Las Médulas, el paraje aurífero Patrimonio de la Humanidad. Doña Letizia no pronunció palabra, pero su cara seria era igualmente de asombro. El reloj marcaba las 15.41 horas de un miércoles 27 de agosto, con nubarrones que cubrían el cielo. Ya ni olía a quemado, porque el viento se llevó el tufillo humeante de lass últimass dos semanas.

El rey y la reina, en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se mostraron sorprendidos y expresaron su tristeza al ver desde el emblemático balcón turístico la magnitud de la desgracia medioambiental causada en Las Médulas por los incendios forestales del pasado 10 y 11 de agosto. ?Después de visitar el mirador de Orellán y recibir las explicaciones de un técnico de la Junta, la comitiva real bajó en todoterreno a Carucedo y en la Casa del Parque de Las Médulas, a los pies del lago, saludaron a los alcaldes de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes, así como a varios pedáneos de pueblos afectados por las llamas, junto con el presidente de la Diputación de León y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Antes de entrar un nutrido grupo de personas que esperaban en la acera de la carretera N-536 irrumpieron en aplausos. ?Aquí, ya dentro del recinto didáctico para la visita turística con vistass al lago, los monarcas siguieron muy atentos las explicaciones dadas y, finalmente, a preguntas de los periodistas que le esperaban, el rey Felipe VI pronunció unas palabras improvisadas. ?«He visto el paisaje quemado y cómo ha afectado al paraje y conjunto Patrimonio de la Humanidad y a los pueblos, como Médulas. Se ve muy bien desde el mirador la dimensión de la tragedia. Pero, también hay momentos en donde se puede percibir la esperanza en el futuro, porque lo principal se ha podido salvar en parte y quedan muchas cosas por hacer», dijo el rey. ?Don Felipe VI explicó que las conversaciones con los vecinos y alcaldes afectados «son de atención a sus necesidades, de saber cómo han vivido todo este episodio, y entender un poquito cómo ellos ven el futuro y qué necesidades quieren. Y bueno, poner mucho en común toda esta experiencia que es, sobre todo para ellos, muy impactante en su vida más cotidiana, a parte del paisaje y la naturaleza que se ha destruido, y el patrimonio personal de las familias y de las economías que dependen de lo que aquí se produce», declaró el monarca. ?Don Felipe terminaba diciendo lo siguiente: «En fin, hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas y situaciones que tienen que trabar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona». ?Desde la acera de la carretera N-536, en el pueblo de Carucedo, frente a la Casa del Parque de las Médulas, un nutrido grupo de personas se concentró y aplaudió a los reyes. También hubo quien protestó por el desastre pidiendo soluciones. «¿Queremos futuro, no cenizas. El pueblo también es patrimonio!», decía una de las pancartas desplegadas, abanderada por la denominada Plataforma Ciudadana Stop Incendios.

"¡QUEREMOS FUTURO, NO CENIZAS! EL PUEBLO TAMBIÉN ES PATRIMONIO"

Como en todos los eventos de esta naturaleza hay quien se muestra a favor y quien en contra. En Carucedo, situados a lo largo de la acera de la Nacional 536 había vecinos de la zona que veían con buenos ojos y agradecían la presencia de los reyes de España para apoyarles en estos momentos difíciles de necesaria recuperación por los incendios, algunos de ellos aún no apagados. Pero también los habían que estaban molestos porque querían que los monarcas acudieran a los pueblos a hablar con los vecinos después de lo sucedido.

Mónica Pérez era la portavoz de la denominada Plataforma Ciudadana Stop Incendios, que se quejaba porque don Felipe y doña Letizia no veran el pueblo de Médulas, donde ardieron casas. Y por eso, a través de la plataforma intentarán hacer llegar a la Casa Real algún tipo de escrito de su queja.

En el lugar se desplegaron algunas pancartas. La más grande decía: «¡Queremos futuro, no cenizas! El pueblo también es patrimonio».