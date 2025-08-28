La Encina arranca con Los 40 Session

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Las fiestas de La Encina comienzan esta noche con una programación musical de primer nivel, inaugurándose oficialmente tras el pregón a cargo del cómico y actor Leo Harlem. La música será la gran protagonista de los días grandes en Ponferrada, con una cartelera que incluye varias actuaciones gratuitas al aire libre, artistas de renombre nacional e internacional y una cuidada selección de propuestas locales.

La cita comenzará a las 12 de la noche en la antigua explanada del centro comercial y la entrada será completamente gratuita.

contará con dos figuras destacadas de la radio musical española: Tony Aguilar, reconocido locutor y creador de Anda Ya, quien ha presentado espacios emblemáticos como Fan Club y actualmente está al frente del exitoso Del 40 al 1. Tony Aguilar también dirige LOS40 Global Show, el programa más internacional de la cadena, que se emite cada domingo en 12 países.

Le acompañará David Álvarez, locutor ponferradino en LOS40 de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas. Apasionado de la comunicación y la música, el berciano combina su vocación por la radio con su faceta como DJ, llevando su estilo personal a cada escenario.