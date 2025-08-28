La Orquesta Sinfónica de Ponferrada triunfa en dos certámenes internacionales en Reino Unido

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Ponferrada continúa sumando reconocimientos en el panorama musical internacional. Tras obtener la Medalla de Oro en el Festival Orquestas del Mundo celebrado en Viena el pasado mes de julio, el conjunto vuelve a ser noticia al conquistar dos nuevos galardones de relevancia global.

En esta ocasión, la orquesta ha sido distinguida con el Primer Premio en el UK International Music Competition, el certamen musical más prestigioso del Reino Unido, y con la Medalla de Oro en el Max Bruch International Music Competition de Inglaterra. Ambos premios se han otorgado en la categoría de Orquestas Sinfónicas.

Estos concursos son reconocidos por su trayectoria y prestigio en el ámbito europeo, destacan por la excelencia de sus jurados, integrados por referentes internacionales.

La Orquesta de Ponferrada participó enviando interpretaciones grabadas de diversas obras sinfónicas, tanto del repertorio clásico como de piezas de música española, que fueron altamente valoradas por su calidad artística.

Su director y fundador, Manuel Alejandre, afirma que este éxito no es fruto del azar, sino el resultado de más de 20 años de dedicación y esfuerzo constante, que han permitido situar a la agrupación berciana entre las mejores del continente.

Estos reconocimientos consolidan aún más la reputación de la Orquesta Sinfónica de Ponferrada en la escena sinfónica europea. Además, Alejandre ha adelantado que la orquesta ha sido invitada a participar en nuevos certámenes internacionales y que en el verano de 2026 viajarán a Taiwán, donde ofrecerán conciertos en dos ciudades, invitados por la NPO World Federation of Amateur Orchestras.