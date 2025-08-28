Última hora | El incendio de Berlanga del Bierzo sube a nivel 2 y desalojan la localidad

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves amenaza la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo (León), por lo que la Junta de Castilla y León lo ha catalogado con el nivel 2 de gravedad.

El fuego comenzó alrededor de las 17:30 horas y mantiene desplegados 17 medios de extinción, entre ellos cuatro helicópteros, varios hidroaviones y dos autobombas, además de efectivos terrestres, según detalla la Consejería de Medio Ambiente en la página de información sobre incendios.

La evolución de las llamas mantiene la situación bajo seguimiento en una jornada especialmente complicada para la comarca berciana, que afronta varios fuegos activos en las últimas semanas.

La Subdelegación del Gobierno de León ha declarado que se procede al desalojo de la localidad.