Las gaitas conquistan Vega de Espinareda

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

La sexta edición del ya clásico Festival de Bandas de Gaitas en Vega de Espinadera dará su comienzo mañana. Desde las 17.30 horas y hasta que caiga la noche, la localidad leonesa gozará de actividades para todos los públicos como pasacalles y desfiles, amenizados por ‘Los Trimendos’.

Sin embargo, el plato fuerte tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento con la llegada y el concierto de las bandas de gaitas. Se trata de ‘Gaites Ribeseya’, de Asturias; Sociedade Recreativa San Xoan de Calo, de Teo, Galicia; A.C. Abrente As Nogais, de Lugo; Gaitas Xinzo de Limia, de Ourense; Gaitas El Castro Columbrianos, de El Bierzo; y la banda de gaiteros local del municipio de Vega de la Espinareda. La iniciativa surgió hace unos años, cuando las bandas de gaiteros buscaron una forma de darse a conocer y se empezaron a crear intercambios entre otros lugares. Noemí Álvarez, componente de la banda local, asegura que el objetivo es «aprender de otras bandas, ellos vinen y nosotros vamos». La música folclórica conquistará las calles de Vega, con muñeiras, jotas, y otros estilos. Según Noemí, los años anteriores siempre fue un éxito, sin tener en cuenta que en 2024 el festejo se tuvo que cancelar debido a la lluvia. Sin embargo, este año parecen preparados y no se dejarán vencer por las condiciones climáticas: «Si llueve, pondremos una carpa», ha asegurado. La música también ha querido mencionar que no se olvidan de los duros momentos que está viviendo la provincia a costa de los incendios. «Decimos anunciar la joranada más tarde porque no nos parecía adecuado. Además, comenzaremos la actuación dando las gracias a la labor de los bomberos forestales». Además, se organiza una cena comunitaria que ofrece paella, bebida, pan y postre, y a partir de las 22.00 horas, actuarán las bandas de folk ‘Aira Da Pedra’ y ‘Ailá’.