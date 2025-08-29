Las gaitas conquistan Vega de Espinareda
Más de 160 músicos de seis bandas pondrán ritmo mañana en la localidad berciana
La sexta edición del ya clásico Festival de Bandas de Gaitas en Vega de Espinadera dará su comienzo mañana. Desde las 17.30 horas y hasta que caiga la noche, la localidad leonesa gozará de actividades para todos los públicos como pasacalles y desfiles, amenizados por ‘Los Trimendos’.
Sin embargo, el plato fuerte tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento con la llegada y el concierto de las bandas de gaitas. Se trata de ‘Gaites Ribeseya’, de Asturias; Sociedade Recreativa San Xoan de Calo, de Teo, Galicia; A.C. Abrente As Nogais, de Lugo; Gaitas Xinzo de Limia, de Ourense; Gaitas El Castro Columbrianos, de El Bierzo; y la banda de gaiteros local del municipio de Vega de la Espinareda. La iniciativa surgió hace unos años, cuando las bandas de gaiteros buscaron una forma de darse a conocer y se empezaron a crear intercambios entre otros lugares. Noemí Álvarez, componente de la banda local, asegura que el objetivo es «aprender de otras bandas, ellos vinen y nosotros vamos». La música folclórica conquistará las calles de Vega, con muñeiras, jotas, y otros estilos. Según Noemí, los años anteriores siempre fue un éxito, sin tener en cuenta que en 2024 el festejo se tuvo que cancelar debido a la lluvia. Sin embargo, este año parecen preparados y no se dejarán vencer por las condiciones climáticas: «Si llueve, pondremos una carpa», ha asegurado. La música también ha querido mencionar que no se olvidan de los duros momentos que está viviendo la provincia a costa de los incendios. «Decimos anunciar la joranada más tarde porque no nos parecía adecuado. Además, comenzaremos la actuación dando las gracias a la labor de los bomberos forestales». Además, se organiza una cena comunitaria que ofrece paella, bebida, pan y postre, y a partir de las 22.00 horas, actuarán las bandas de folk ‘Aira Da Pedra’ y ‘Ailá’.